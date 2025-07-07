Ваучерный механизм. Заявки от абитуриентов принимают до 12 июля

Заявки от абитуриентов, претендующих на получение ваучера на педагогические направления подготовки в вузах, по предварительным данным, принимают с 7 до 12 июля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций.

Отметим, что ваучер необходимо получить до начала первого тура. Сроки самой приемной кампании еще не утверждены.

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В рамках ваучерного механизма финансирования государственных образовательных грантов абитуриенты сами выбирают высшее учебное заведение, в котором они хотели бы обучаться. Это может быть как государственный, так и частный вуз. Но если стоимость обучения в частном вузе выше стоимости ваучера, то оплата разницы осуществляется студентом.

Конкурс на получение гранта/ваучера будет проходить на портале «Абитуриент online» в разделе «Ваучер».

Участвовать в конкурсе могут абитуриенты, получившие по основному тесту Общереспубликанского тестирования 130 баллов и выше.

Всего в программе ваучеров планируется участие 16 вузов, в том числе двух частных.