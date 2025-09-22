08:34
Общество

Мэрия Бишкека и вузы договорились сотрудничать в подготовке педагогов для школ

Мэрия Бишкека и вузы подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке учителей для столичных школ. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, документ направлен на развитие программ целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Планируется организация практик и стажировок студентов, содействие трудоустройству выпускников и устранение дефицита специалистов в бишкекских школах.

В мэрии полагают, что меморандум станет важным шагом на пути к укреплению кадрового потенциала образовательных учреждений столицы и будет способствовать повышению качества школьного образования.
