ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество

В городе Манасе задержан преподаватель педагогического факультета Джалал-Абадского государственного университета К.З.А., подозреваемый в систематическом мошенничестве. Об этом сообщает ГКНБ.

Установлено, что задержанный, используя свое служебное положение, вводил в заблуждение абитуриентов, обещая зачислить их на заочную форму обучения, обеспечить успешную сдачу экзаменов и выдать диплом установленного государственного образца. За свои услуги мошенник периодически получал у жертв денежные средства якобы для оплаты обучения и «закрытия» семестров.

В настоящее время следствие выявило более 50 аналогичных фактов мошенничества со стороны К.З.А., совершенных на протяжении последних пяти лет.