10:34
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Происшествия

ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество

В городе Манасе задержан преподаватель педагогического факультета Джалал-Абадского государственного университета К.З.А., подозреваемый в систематическом мошенничестве. Об этом сообщает ГКНБ.

Установлено, что задержанный, используя свое служебное положение, вводил в заблуждение абитуриентов, обещая зачислить их на заочную форму обучения, обеспечить успешную сдачу экзаменов и выдать диплом установленного государственного образца. За свои услуги мошенник периодически получал у жертв денежные средства якобы для оплаты обучения и «закрытия» семестров.

В настоящее время следствие выявило более 50 аналогичных фактов мошенничества со стороны К.З.А., совершенных на протяжении последних пяти лет.

ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области просит граждан, пострадавших от действий К.З.А., обращаться по телефонам: 0372256049 и 0556061883.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347860/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе
«Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Защита от мошенников: в КР новые требования для микрофинансовых организаций
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
Не теряйте бдительности! Новую схему с логотипом Нацбанка придумали мошенники
Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Директора ОсОО задержали за махинации с землями лесного фонда на Иссык-Куле
В Сокулукском районе задержан подозреваемый в совершении мошенничества
Популярные новости
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в&nbsp;Кыргызстане Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ&nbsp;&laquo;Ала-Арча&raquo; В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»
&laquo;Сотрудники ГКНБ&raquo; в&nbsp;WhatsApp: в&nbsp;Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество «Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
10:33
В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднялась на 105-е место В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднял...
10:24
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об упрощении обращения ценных бумаг
10:22
Архивная служба КР ежегодно выдает около 150 тысяч справок
10:21
В Бишкеке начался второй этап реализации проекта по введению дизайн-кода
10:17
Президент Кыргызстана перенес дату курултая