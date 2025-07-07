ГКНБ закрыл клубы в Бишкеке за ЛГБТ-пропаганду и распространение «аптечки»

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана провел проверку в трех ночных клубах Бишкека, по итогам которой два заведения — «Комбинат Плюр» и «Кэтс» — были полностью закрыты и опечатаны. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Причина — выявление пропаганды ЛГБТ, вовлечение молодежи в нетрадиционные сообщества, а также обнаружение психотропных препаратов и наркотических веществ. Оперативные мероприятия прошли 5 июля 2025 года.

По данным ГКНБ, в клубах «Кэтс» и «Комбинат Плюр» обнаружены так называемая «аптечная наркота», препараты с психотропными компонентами, а также признаки системной деятельности по вовлечению посетителей в ЛГБТ-среду.

В третьем клубе — «Нокс» — были найдены пакеты с белым порошком в туалетных помещениях. В отношении администрации и владельца заведения проведена профилактическая беседа. Деятельность клуба не приостановлена.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. После получения результатов, как сообщили в ГКНБ, будет дана правовая оценка действиям владельцев и администраторов указанных заведений.

В ведомстве подчеркнули, что создание условий для проституции, включая «нетрадиционную», приравнивается к содержанию притонов и наказывается по Уголовному кодексу. Кроме того, в заявлении указывается, что публичная пропаганда ЛГБТ вызывала массовое недовольство в обществе, и при продолжении такой деятельности возможны дестабилизирующие последствия.