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Общество

Фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо» прошел в Караколе

Один из крупнейших мероприятий в сфере культурного наследия и креативных индустрий в Центральной Азии — фестиваль «Оймо» — состоялся в городе Каракол Иссык-Кульской области. Мероприятие прошло с 1 по 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

19-й ежегодный международный фестиваль «Оймо» собрал более 300 ремесленников, художников, музыкантов, преподавателей, исследователей и студентов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, России, Индии, Турции, Венгрии, Непала и других стран.

Фестиваль направлен на возрождение традиционных знаний и преемственности, развитие рынка ремесел и культурно-креативных индустрий. Также он содействует превращению Кыргызстана в международный центр экологически чистого культурного туризма.

Организаторами мероприятия выступили аппарат полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области, мэрия города Каракол и общественный фонд CACSARC-kg. Поддержку оказали Министерство культуры, информации и молодежной политики, фонд ALIPH и Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335449/
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