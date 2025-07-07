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Общество

Плохо работает система идентификации лица в приложении Tunduk — Дастан Бекешев

Плохо работает система идентификации лица в Tunduk. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, эта функция приложения не работает в полной мере. Депутат сделал множество попыток идентифицировать лицо, но пройти эту процедуру ему так и не удалось.

«Мне нужно было прописаться по новому адресу и изменить место жительства. Это можно сделать сидя дома, через мобильное приложение Tunduk. Такая функция там есть, но она не работает. Я пытался несколько раз, но устал и решил поехать в ЦОН», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что такая проблема — это не единичный случай. Многие пользователи отмечают, что им легче приехать в ЦОН и решить свои вопросы на месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335434/
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