Плохо работает система идентификации лица в Tunduk. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, эта функция приложения не работает в полной мере. Депутат сделал множество попыток идентифицировать лицо, но пройти эту процедуру ему так и не удалось.

«Мне нужно было прописаться по новому адресу и изменить место жительства. Это можно сделать сидя дома, через мобильное приложение Tunduk. Такая функция там есть, но она не работает. Я пытался несколько раз, но устал и решил поехать в ЦОН», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что такая проблема — это не единичный случай. Многие пользователи отмечают, что им легче приехать в ЦОН и решить свои вопросы на месте.