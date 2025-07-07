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Общество

Техническая паспортизация недвижимости теперь доступна онлайн через Tunduk

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики сообщает о запуске новой цифровой услуги — онлайн-подачи заявления на техническую паспортизацию объекта недвижимости через мобильное приложение Tunduk. 

Услуга предназначена для собственников объектов недвижимости — физических лиц и доступна при наличии идентификационного кода недвижимого имущества.

Как подать заявление:

1. откройте приложение Tunduk;

2. перейдите в раздел «Моя недвижимость»;

3. выберите объект недвижимости;

4. подайте заявление на техническую паспортизацию.

Условия предоставления услуги:

• предоплата — 500 сомов;

• срок исполнения — до 6 рабочих дней;

• в случае одобрения заявления пользователь получает уведомление с приглашением посетить филиал агентства по месту нахождения объекта для получения технического паспорта и осуществления доплаты;

• в случае отказа направляется уведомление с указанием причины. Для возврата предоплаты необходимо обратиться в любой филиал агентства с данным уведомлением.

Новая цифровая услуга обеспечивает гражданам удобный и оперативный способ получения технического паспорта, сокращая временные и административные издержки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335416/
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