Более 6 миллиардов сомов из пенсионных накоплений выплачено кыргызстанцам

Социальный фонд Кыргызстана выплатил 6 миллиардов 73 миллиона сомов из средств пенсионных накоплений почти 230 тысячам граждан. Данные приведены по состоянию на 1 февраля.

Напомним, законодательство разрешает использовать накопления не только по достижении пенсионного возраста. Сейчас деньги можно направить на оплату ипотеки, включая исламские принципы финансирования, первоначальный взнос в долевом строительстве. Военнослужащие также получают доступ к средствам в 63 года, если ранее имели стаж в гражданском секторе и вносили взносы в Соцфонд.

До февраля 2026 года 829 человек получили 135 миллионов сомов на лечение по утвержденному перечню заболеваний. Право на выплаты имеют и наследники умерших застрахованных лиц. По данным Социального фонда, 12 тысяч человек воспользовались этим правом и получили в целом 368,9 миллиона сомов.

Отмечается, что основная доля выплат из средств пенсионных накоплений приходится на лиц пенсионного возраста.