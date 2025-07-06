На мигрантов в Челябинске особенно действуют слова «тюрьма» и «депортация»

В Челябинске в Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан ежедневно приходит от 250 до 400 мигрантов. Об этом сообщается в аккаунте организации «ВКонтакте».

Фото Алексея Журавлева. В челябинский Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан ежедневно приходит от 250 до 400 мигрантов

По словам директора центра Михаила Подобеда, думать, что жители бывших советских республик такие же, как россияне, — это стереотип.

«Может быть, так было раньше. Но за последние десятилетия ситуация очень сильно изменилась. Люди, которые приезжают к нам, многое не знают о нашей культуре. В лекционном курсе есть раздел, посвященный роли России в истории Средней Азии. Многие слушатели округляют глаза, когда узнают, что наша страна в свое время построила им города, предприятия, школы, больницы — подняла экономику. Бывают и такое, что люди впервые видят карту мира. Наши преподаватели показывают им, где находится Россия, а где их родные страны», — рассказал он.

Глава центра отметил, что приезжим рассказывают о законах РФ и наказании, которое может последовать за их нарушение. По его словам, на трудовых мигрантов особенно действуют слова «тюрьма» и «депортация».

Михаил Подобед подчеркнул, что трудовых мигрантов не собираются воспитывать.

«Речь о том, чтобы донести до них тот минимум информации, который позволит им бесконфликтно находиться в нашем обществе», — пояснил он.

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Центр социальной и культурной адаптации в Челябинской области создан в феврале 2025 года. Слушатели знакомятся с основами миграционного законодательства, правилами получения трудового патента. На занятиях рассматривают понятия «терроризм», «экстремизм», «наркотики». Если иностранец за три года получит больше двух штрафов или наказаний, то ему будет запрещен въезд в Россию на три года. А если только за один год он совершит больше двух правонарушений, то въезд в РФ будет недоступен для него пять лет.

«Другой образовательный блок связан с нашими традициями. Мы объясняем приезжим, что у мужчин и женщин в нашей стране равные права, что нужно уважительно относится к гражданам нашей страны», — добавил Михаил Подобед.