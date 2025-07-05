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Общество

После COVID-19. Как Кыргызстан готовится на случай вспышки заболеваний

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев рассказал в интервью кыргызскому национальному агентству «Кабар» о подготовке на случай вспышки различных заболеваний.

По его словам, после пандемии COVID-19 система здравоохранения испытала большой шок.

«Совместно с Всемирной организацией здравоохранения разработан семилетний план действий на случай подобных пандемий. По каждому году есть четкий план. Сейчас мы реализуем краткосрочный план на 2024-2026 годы. В первую очередь это касается санитарно-эпидемиологической службы», — сказал глава Минздрава.

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Он отметил, что проводится работа по созданию и цифровизации санитарно-карантинных пунктов на границах.

«Данные о пересекающих границу людях, включая их температуру и другую информацию, автоматически передаются в департамент профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзор. В департаменте создан ситуационный центр анализа, где в онлайн-режиме отслеживают инфекционные заболевания. Контролируем грипп, корь и другие инфекции, что позволяет выявлять вспышки заболеваний в реальном времени», — добавил Эркин Чечейбаев.

По его словам, совместно с МЧС и другими министерствами несколько раз в год проводятся учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации или пандемии. «Мы отрабатываем наши навыки и стараемся быть готовыми к возможным вспышкам заболеваний», — заверил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335275/
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