На фоне резкого обострения отношений между Россией и Азербайджаном азербайджанские СМИ опубликовали аудиозапись, на которой отчетливо слышно, как отдается приказ открыть огонь по рейсу AZAL. Журналисты Minval.az рассказали, что в редакцию поступило анонимное письмо с сенсационными материалами о авиакатастрофе рейса AZAL Embraer E190.

Тогда, 25 декабря 2024 года буквально в трех минутах полета до аэропорта Актау на западе Казахстана разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту, погибло 38. Среди них было и две гражданки Кыргызстана. Основной версией авиакатастрофы стала версия, что самолет сбили российские средства ПВО, так как в день крушения Чечня подверглась атаке беспилотников.

Публикация в Minval.az подтверждает, что приказ открыть огонь по самолету был отдан российской стороной.

В письме, которое пришло в редакцию, содержится пояснительная записка, написанная от руки, якобы капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука. В ней сказано, что огонь по самолету открыли по приказу Министерства обороны России.

Фото Minval.az. Пояснительная записка, написанная от руки, якобы капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука

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Также журналисты получили видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

Ниже приводим полностью текст пояснительной записки:

«По существу заданных мне вопросов я, капитан Паладичук Дмитрий Сергеевич, могу пояснить следующее: я — командир БМ № 274, начальник расчета, нес боевое дежурство по прикрытию города Грозного с 24.12.24 по 25.12.24. В 05.40 25.12.24 поступила команда о переходе в готовность № 1. В 05.48 я доложил о переходе в готовность № 1 по средствам сотовой связи. На позиции сотовая связь неустойчивая, других устойчивых средств связи у меня не было. Были проложены провода оптоволоконные, но не подключены к терминалу, и не было цифрового телефона с наборным полем.

В 08.11 станцией обнаружения целей была выявлена потенциальная цель, которую я взял на точное сопровождение МРЛС, о чем я доложил на ВКП 51-й дивизии. В 08.13 я доложил обновленные координаты: α = 338 градусов, D = 7000 м, H = 490 м, V = 118 м/с, курсом на 230 градусов.

Мне по телефону дали команду цель уничтожить. Из пояснительной записки

В оптику цель видна не была из-за очень густого тумана, о чем было доложено на ВКП. В 8 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 8 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 8 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 8 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел. По данным МРЛС, первая ракета ушла, когда у цели были следующие координаты: α = 319 градусов, D = 7300 м, H = 697 м, V = 80 м/с. Пуск второй ракеты был произведен, когда у цели были следующие характеристики: α = 311 градусов, D = 8000 м, H = 1300 м, V = 120 м/с».

Журналисты Minval.az подчеркнули, что они не берутся утверждать, что пояснительная записка подлинная. Однако, аудиозапись трех голосовых сообщений, по мнению издания, можно назвать реальной.

По понятным причинам, полную расшифровку переговоров журналисты дать не могут. Все материалы уже переданы в следственные органы Азербайджана. Но, как отмечает Minval.az, во всех трех голосовых сообщениях, присланных в редакцию, утверждается, что была дана оперативная команда, стреляли дважды и от разлета осколки ракеты зацепили самолет.