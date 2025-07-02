Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством

На южном побережье Иссык-Куля, в районе этнокультурного комплекса «Аалам Ордо», ведется активная застройка. В опубликованных видео очевидцев показано, что строятся сотни домов из легких конструкций.
По словам автора одного из них, работы ведут японские инвесторы. Однако в комментариях к публикации местные жители выражают обеспокоенность возможным негативным воздействием такого масштабного строительства на экологию региона.
Ранее сообщалось, что японские инвесторы планируют строительство культурного центра на территории «Аалам Ордо», что должно способствовать привлечению туристов.
- «Аалам Ордо» — этнокультурный комплекс на южном побережье озера Иссык-Куль. Основан в 2006 году по инициативе кыргызского общественного деятеля Ташкула Керексизова. Целью его создания называли сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кыргызстана. Однако с 2009 года находится в заброшенном состоянии.