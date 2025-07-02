Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством

На южном побережье Иссык-Куля, в районе этнокультурного комплекса «Аалам Ордо», ведется активная застройка. В опубликованных видео очевидцев показано, что строятся сотни домов из легких конструкций.

По словам автора одного из них, работы ведут японские инвесторы. Однако в комментариях к публикации местные жители выражают обеспокоенность возможным негативным воздействием такого масштабного строительства на экологию региона.

«Аалам Ордо» — этнокультурный комплекс на южном побережье озера Иссык-Куль. Основан в 2006 году по инициативе кыргызского общественного деятеля Ташкула Керексизова. Целью его создания называли сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кыргызстана. Однако с 2009 года находится в заброшенном состоянии.

Ранее сообщалось, что японские инвесторы планируют строительство культурного центра на территории «Аалам Ордо», что должно способствовать привлечению туристов.