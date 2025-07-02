3 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Таласская, Манаса, Чуйская, Нарынская, Шайлобек), Карла Маркса (улицы Звездная, Молодежная, Молодая Гвардия), Байтик (улицы Райымбекова, Колхозная, Тулебердиева, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Эшмамбет, Джантошева, переулок Таласский, улицы Новостройка, Матросова, Береговая, Дружбы, жилмассив), Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Тезекбаев Бузурманкула, Карабаева, Фрунзе);
- 9.00-19.00 — село Ленинское (улица Алма-Атинская, тупик Алма-Атинский, ПМК-3);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Новоросийская, Фурманова, Некрасова, Крупская, Крылова, Чкалова, Чернышевского, Дорожная, медресе, рынок «Эркитай», гостиница);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Центральная, Горького, Партизанская, Москва, Коментерна, Октябрьская);
- 9.00-17.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Шабдан, Калмак-Ашуу, Тар-Суу, Кашкелен (улицы Эгимбаева, Сматова, Токтогула);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Чеченова, Набережная, 1-53, Фрунзе, 402-672, Советская, 84-229, Линейная, 137-367, Юбилейная, Береговая, Шевченко, Мичурина, Чкалова, жилмассив «Жаштык»);
- 9.00-17.00 — села Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Норус, Таш-Башат, Верхний Ичке-Суу, Нижний Ичке-Суу, Уч-Эмчек;
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — села Бала-Айылчы, Александровка, Новостройка, Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза;
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица Калинина), Кыз-Моло (улицы Партсъезда, Комсомольская, пекарня);
Сокулукский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Советская, Лавровых, МТФ-2, Кызыл-Кыя, Проектируемая, Эне-Сай, Керме-Тоо, Линия-1, Гоголя, Фрунзе, Чолпон-Ата, Кызыл-Жар, Деповская, Сон-Кол, Нур, Степная, Школьная, Баетова, Маматемин-Ата, Мектеп, Актилек, Акиш Темирбек, Ийгилик, Кыргызстан, Эргеш-Ата, Адилет, Абшыр-Ата, Тасма, Сулайман-Тоо, Хан-Тенири, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмасив «Алтын-Ордо»), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Строительная, Индустриальная, Больничная, Алма-Атинская, Свобода, Правда, Фрунзе, Мельничная, Свердлова, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Труда, Батаева, Ключевая, Ленина, Белинского, переулок 40 лет Победы), Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбек, Восточная, Алмазбекова, Мыктыбек, Гагарина, Западная);
- 9.00-17.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джаны-Джер (улицы 8-й, 9-й Распред, Акжар, МТФ-2А, Молодая Гвардия);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Орто-Арык;
- 8.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Ленина, Комсомольская, Верхняя);
Чуйский РЭС
- 8.00-18.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык;
- 9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 10, 15, улицы Комсомольская, Амбулаторная, Заводская, Пушкина, Сарбагышева, Первомайская, Пионерская, Интернациональная, Гагарина), села Кош-Коргон, Чуй (улицы Школьная, Новая);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туюк (улица Туюк), Красная Речка (улицы Кривощекова, Панфилова, Комсомольская), Нурманбет (улица Садыка), Юрьевка (улицы Украинская, Береговая, Советская, переулок Больничный);
- 10.00-18.00 — села Рот-Фронт, Отого, Советское.
2Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кыдыр аке, Промышленная, Шевченко, Фадеева, Тюпская, Шоорукова, Торгоева, Валиханова, Удилова, Гоголя, Мирная, Толстого, Долосбая, Кравцова, Карасаева, Актюбинская, Луначарского, Ийгилик, Карасаева, Третьякеевича, Масалиева, пгт Пристань), села Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Жон-Булак, Балтабай, Дыйшын, Конкино, Чырак, Кабак, Жети-Огуз, Желе-Добо, Тилекмат, Мундуз, Ан-Остон, Ак-Добо, Жети-Огуз, Ак-Кочкор, Энилчек, Ак-Суу, Конур-Олон, Кол-Тор, Михайловка, Фрунзе, Кутургу.
3Нарынская область
- 10.00-19.00 — село Эмгекчил;
- 9.00-19.00 — село Ак-Талаа, город Нарын (улица Котормо);
- 9.30-19.00 — село Жерге-Тал.