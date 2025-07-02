Минтруда КР перевело оформление справки по инвалидности в электронный формат

Процедура получения справки о признании инвалидности в Кыргызской Республике стала значительно проще — теперь она полностью переведена в электронный формат. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, ежегодно более 55 тысяч граждан обращаются в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), чтобы получить такую справку. Ранее процедура была сложной и требовала личного сбора и подачи всех документов в бумажном виде.

Теперь в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы» этот процесс автоматизирован.

Как это работает

Гражданин обращается в Центр семейной медицины по месту жительства. После диагностики и подтверждения нарушений функций организма в случае наличия оснований врач формирует электронное направление в МСЭК (форма № 088).

Вся необходимая документация (свидетельства, паспорта, медицинские заключения и так далее) направляется в электронном виде, без участия гражданина. Назначается дата освидетельствования — при наличии анатомических дефектов (например, ампутации) оно может проходить удаленно, без личного присутствия.

Ранее гражданам вручалось до шести различных справок, теперь их объединили в единую цифровую справку. Также индивидуальные программы реабилитации и абилитации переведены в электронный формат и доступны через систему «Түндүк».

«Теперь не нужно стоять в очередях, собирать документы и проходить сложные этапы. Все автоматизировано — мы экономим время граждан и упрощаем им жизнь», — отметили в Минтруда.

Эта реформа реализована во всех регионах страны и является частью стратегии цифровой трансформации социальных услуг.