12:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Минтруда КР перевело оформление справки по инвалидности в электронный формат

Процедура получения справки о признании инвалидности в Кыргызской Республике стала значительно проще — теперь она полностью переведена в электронный формат. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, ежегодно более 55 тысяч граждан обращаются в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), чтобы получить такую справку. Ранее процедура была сложной и требовала личного сбора и подачи всех документов в бумажном виде.

Теперь в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы» этот процесс автоматизирован.

Как это работает

Гражданин обращается в Центр семейной медицины по месту жительства. После диагностики и подтверждения нарушений функций организма в случае наличия оснований врач формирует электронное направление в МСЭК (форма № 088).

Вся необходимая документация (свидетельства, паспорта, медицинские заключения и так далее) направляется в электронном виде, без участия гражданина. Назначается дата освидетельствования — при наличии анатомических дефектов (например, ампутации) оно может проходить удаленно, без личного присутствия.

Ранее гражданам вручалось до шести различных справок, теперь их объединили в единую цифровую справку. Также индивидуальные программы реабилитации и абилитации переведены в электронный формат и доступны через систему «Түндүк».

«Теперь не нужно стоять в очередях, собирать документы и проходить сложные этапы. Все автоматизировано — мы экономим время граждан и упрощаем им жизнь», — отметили в Минтруда.

Эта реформа реализована во всех регионах страны и является частью стратегии цифровой трансформации социальных услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334912/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
В Минтруда напомнили о приемных днях главы ведомства и его замов
Персональный ассистент людей с ОВЗ. Кто может им стать и какие нужны документы
На организацию летнего отдыха в «Алтын-Балалыке» выделено 15 миллионов сомов
Кто вы такие, чтобы штрафовать? Нардеп о намерении Минтруда наказывать мигрантов
Дебюрократизация. Минтруда проведет реорганизацию подведомственных структур
Социальный контракт. В Кочкорском районе вручили сертификаты на 150 тысяч сомов
В КР выросло количество трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы
Пятеро несовершеннолетних кыргызстанцев возвращены на родину
Минтруда: Более 26 тысяч звонков поступило на телефон доверия для детей в 2025-м
«Мекен карт»: как получить статус соотечественника с иностранным гражданством
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Бизнес
Пока термометры зашкаливают, в&nbsp;О! &mdash;&nbsp;минус 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф Пока термометры зашкаливают, в О! — минус 25 процентов на семейный тариф
Футуризм с&nbsp;AI-технологиями: в&nbsp;О!Store появились новые смартфоны Honor серии 400 Футуризм с AI-технологиями: в О!Store появились новые смартфоны Honor серии 400
Оплачивайте в&nbsp;один клик коммунальные услуги и&nbsp;&laquo;Акнет&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Мой дом&raquo; Оплачивайте в один клик коммунальные услуги и «Акнет» в сервисе «Мой дом»
MBANK продлевает акцию на&nbsp;FreeStyle Premium до&nbsp;31&nbsp;июля MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля
2 июля, среда
11:56
Пока термометры зашкаливают, в О! — минус 25 процентов на семейный тариф Пока термометры зашкаливают, в О! — минус 25 процентов...
11:50
В Иссык-Кульской области прошел ежегодный форум «Безопасность-2025»
11:48
Камчыбек Ташиев возмутился темпом строительства ипотечных домов в Нарыне
11:43
Международный героиновый канал: ГКНБ изъял 175 килограммов наркотиков
11:39
Построить 47 школ и 61 детсад необходимо в Бишкеке