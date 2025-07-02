Идите в суд. Германия отменила возможность апелляции при отказе в выдаче визы

С 1 июля посольства Германии по всему миру перестали принимать апелляции на отказ в визе. Заявители, получившие отказ, смогут либо подать новое заявление на визу, либо обратиться в суд для пересмотра решения, сообщает Министерство иностранных дел ФРГ.

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Отмечается, что вступило в силу решение правительства страны отменить процедуру апелляции на отказ в выдаче немецкой визы. Этот правовой механизм, который ранее предоставлялся на добровольной основе и не был предписан законом, будет упразднен по всему миру, говорится на сайте ведомства.

Deutsche Welle пишет, что решение опирается на результаты проведенного во многих германских визовых отделах пилотного проекта, в рамках которого начиная с 1 июня 2023 года проверялась возможность отмены процедуры апелляции при оформлении как шенгенских, так и национальных виз. Он показал, что отказ от процедуры позволяет высвободить дополнительные мощности для обработки большего количества визовых заявлений и сократить время ожидания решения по визам.

У заявителей, получивших отказ в визе, теперь остается два варианта: или подать новое заявление на получение визы, или обжаловать решение посольства в Административном суде Берлина. Новое правило будет действовать в дипломатических представительствах Германии по всему миру.

По данным МИД Германии, в 2024-м посольства страны обработали порядка 2 миллионов заявок на получение немецких виз, из них 485 тысяч — заявки на национальные визы для продолжительного пребывания в ФРГ. Это на 7 процентов больше, чем в 2023 году и на 26 процентов больше, чем в 2019-м — до пандемии COVID-19.