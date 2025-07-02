13:38
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Идите в суд. Германия отменила возможность апелляции при отказе в выдаче визы

С 1 июля посольства Германии по всему миру перестали принимать апелляции на отказ в визе. Заявители, получившие отказ, смогут либо подать новое заявление на визу, либо обратиться в суд для пересмотра решения, сообщает Министерство иностранных дел ФРГ.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что вступило в силу решение правительства страны отменить процедуру апелляции на отказ в выдаче немецкой визы. Этот правовой механизм, который ранее предоставлялся на добровольной основе и не был предписан законом, будет упразднен по всему миру, говорится на сайте ведомства.

Deutsche Welle пишет, что решение опирается на результаты проведенного во многих германских визовых отделах пилотного проекта, в рамках которого начиная с 1 июня 2023 года проверялась возможность отмены процедуры апелляции при оформлении как шенгенских, так и национальных виз. Он показал, что отказ от процедуры позволяет высвободить дополнительные мощности для обработки большего количества визовых заявлений и сократить время ожидания решения по визам.

У заявителей, получивших отказ в визе, теперь остается два варианта: или подать новое заявление на получение визы, или обжаловать решение посольства в Административном суде Берлина. Новое правило будет действовать в дипломатических представительствах Германии по всему миру.

По данным МИД Германии, в 2024-м посольства страны обработали порядка 2 миллионов заявок на получение немецких виз, из них 485 тысяч — заявки на национальные визы для продолжительного пребывания в ФРГ. Это на 7 процентов больше, чем в 2023 году и на 26 процентов больше, чем в 2019-м — до пандемии COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334897/
просмотров: 520
Версия для печати
Материалы по теме
При МИД создадут учреждение «Е Дипломат», в котором будут работать 40 человек
Кыргызстан занял 47-е место в мире по количеству заявлений на шенгенскую визу
Росавиация отказала в выдаче допуска на авиарейсы Нижний Новгород — Бишкек
США приостановят собеседования на студенческие визы
Этнологическому музею в Германии передали в дар экспонаты из Кыргызстана
Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну
Как иностранцу узаконить свое пребывание в Кыргызстане, рассказали в МИД
Кыргызстан и Венесуэла отменили визы для владельцев диппаспортов
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Бизнес
Наслаждайтесь летом с&nbsp;быстрым интернетом: Beeline развивает сеть Наслаждайтесь летом с быстрым интернетом: Beeline развивает сеть
Пока термометры зашкаливают, в&nbsp;О! &mdash;&nbsp;минус 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф Пока термометры зашкаливают, в О! — минус 25 процентов на семейный тариф
Футуризм с&nbsp;AI-технологиями: в&nbsp;О!Store появились новые смартфоны Honor серии 400 Футуризм с AI-технологиями: в О!Store появились новые смартфоны Honor серии 400
Оплачивайте в&nbsp;один клик коммунальные услуги и&nbsp;&laquo;Акнет&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Мой дом&raquo; Оплачивайте в один клик коммунальные услуги и «Акнет» в сервисе «Мой дом»
2 июля, среда
13:29
Усилить контроль из-за риска вторичных санкций требуют от банков Кыргызстана Усилить контроль из-за риска вторичных санкций требуют...
13:26
Внедрять оплату через QR-код начали на муниципальных парковках Бишкека
13:02
Наслаждайтесь летом с быстрым интернетом: Beeline развивает сеть
13:00
Вторая половина недели в Бишкеке будет очень жаркой. Прогноз погоды на 3-6 июля
12:43
Объем промышленного производства в Кыргызстане остается высоким