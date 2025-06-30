В 2025 году на сферу здравоохранения предусмотрено 49 миллиардов сомов

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в мероприятии, посвященном Дню медицинского работника Кыргызской Республики.

Он поздравил медицинское сообщество с профессиональным праздником и выразил глубокую признательность за самоотверженный труд. Он особо отметил, что в период пандемии COVID-19 система здравоохранения страны проявила истинное лицо гуманизма и профессионализма.

«Профессия врача — это особая миссия, заслуживающая глубочайшего уважения, и этот высокий статус навсегда останется неизменным. Только вам человек доверяет самое ценное — свою жизнь. Ни одна статистика не в силах отразить, сколько пациентов вы вылечили и сколько жизней спасли. Никакой технологический прогресс не сможет изменить значение медицинской науки и практики здравоохранения, ведь золотые руки врача, исцеляющие больного, остаются в сердце человека на всю жизнь. Здоровая нация — это основа развития. Никакой искусственный интеллект не сможет заменить врача с добрым сердцем», — сказал он.

Адылбек Касымалиев в ходе своего выступления остановился на последних изменениях в системе здравоохранения. В 2023 году было построено два учреждения, 2024-2025 годы построено 10 новых медицинских учреждений. В 2025-м идет строительство еще 32 учреждений: 5 — в Бишкеке, 6 — в Оше, 3 — в Чуйской области, 4 — в Иссык-Кульской и 9 — в Джалал-Абадской области. На эти цели направлено 8,3 миллиарда сомов.

«Сегодня система здравоохранения улучшается не только количественно, но и качественно: внедряются современные технологии, закупаются современные аппараты, создаются условия для проведения ранее невозможных операций — например трансплантации почек и печени. Если в 2021 году бюджет сферы здравоохранения составлял 26 миллиардов сомов, то в 2024-м — уже 42 миллиарда, а в 2025 году предусмотрено 49 миллиардов сомов. Более 2,8 миллиарда ежегодно направляется только на гемодиализ. Закуплены аппараты МРТ для семи областей, оборудование компьютерной томографии — для четырех областей, пополняется автопарк службы скорой помощи и мобильных медицинских бригад. Эта работа будет продолжена», — сказал он.

Глава кабинета министров подчеркнул, что сегодня как никогда важно формировать культуру здорового образа жизни, обучать общество бережному отношению к своему здоровью.