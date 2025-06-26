В Кыргызстане в 2024 году выросла численность занятого населения и снизился уровень безработицы. Об этом свидетельствуют итоги интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, проведенного Национальным статистическим комитетом.

Согласно данным, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 2,9 миллиона человек. Из них 2,8 миллиона — занятые, более 104 тысяч — безработные.

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом количество занятых увеличилось на 4 процента, тогда как численность безработных, напротив, сократилась на 7 процентов. Среди занятых преобладают мужчины — 1,7 миллиона, в то время как женщин — 1,1 миллиона.

Уровень занятости в 2024 году составил 57 процентов, что на 0,8 процентных пункта выше показателя предыдущего года. При этом среди мужчин уровень занятости составляет 72 процента, среди женщин — 43 процента.

Уровень безработицы по итогам года снизился до 3,7 процента, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в 2023 году.