Неделя-24. В Токмаке задержали мэра, а в Бишкеке повысили налог на жилье

Читайте по теме Мэр Токмака задержан. Что мы знаем о Максате Нусувалиеве и чем он прославился

Мэра города Токмака Максата Нусувалиева и еще двоих человек -руководителя управления муниципальной собственности и директора строительной компании «Аль-Кадр» — задержали во время заседания с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. На кадрах видно, как градоначальника ведут силовики. Известно, что ему предъявили обвинение по двум статьям УК КР, а поводом стало недовольство центральной власти затянувшимся строительством спортшколы и парка в микрорайонах Токмака. Ожидалось, что чиновники получат выговор или максимум дисциплинарное взыскание. Но силовой подход оказался более эффектным.

В Бишкеке утвердили новую ставку налога на жилье. Ранее ставки варьировались в диапазоне от 25,2 до 63 сомов за квадратный метр и рассчитывались на основе базовой налоговой стоимости, которая зависела от рыночной цены на недвижимость. Однако в связи с ежегодным ростом цен на жилье из-за инфляции действующие ставки перестали соответствовать экономической ситуации. Поэтому ввели единую ставку в размере 75 сомов за 1 квадратный метр жилой площади. Налогом не облагаются жилые и дачные дома площадью до 150 квадратных метров, а также квартиры площадью до 80 квадратов.

Программа реновации Бишкека — по строительству новых многоэтажных домов взамен старых — готова. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев. По его словам, скоро программу внесут на рассмотрение кабмина, затем и в Жогорку Кенеш. «Реновация — это обновление. Дома, построенные в советское время, отработали срок. Вместо них мы построим современные многоэтажные высотки. «Сталинки» и хрущевки не сейсмоустойчивы. Мы не ищем выгоды, мы хотим обновить квартиры горожан», — сказал Нурдан Орунтаев.

В Бишкеке прошел рейд по соблюдению Правил дорожного движения водителями электросамокатов и велосипедистами. Нарушителей много. Инспекторы фиксируют проезд на красный свет, движение по пешеходным переходам на скорости, езду вдвоем на одном самокате. Останавливают, составляют протокол, объясняют, в чем конкретно ошибка. «Штраф — 1 тысяча сомов. Если оплатите в течение месяца — будет 300 сомов. Но если снова нарушите, уже без поблажек», — вежливо, но строго говорит патрульный молодой паре, ехавшей вдвоем.

По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС. Так, по прогнозу Евразийского банка развития он достигнет 10,3 процента. Как отмечается, на повышение прогноза на 1,6 процента повлияли растущие цены на золото, увеличение потребления домохозяйств и сильный инвестиционный спрос. По данным аналитиков, по итогам года экономика Армении вырастет на 5,5 процента, Беларуси — 3 процента, Казахстана — 5,5 процента, России — 2 процента, Таджикистана — 8,4 процента.

В Кыргызстане ввели временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Кыргызстана (за исключением пунктов пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный»).

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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