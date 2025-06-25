13:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Электронный апостиль запустили в Бишкеке в пилотном режиме

В Кыргызстане запустили систему «Электронный апостиль». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

«С 25 июня в Бишкеке в пилотном режиме начала работу автоматизированная информационная система «Электронный апостиль». Это единая цифровая платформа, которая полностью переводит процесс апостилирования документов в онлайн-формат. Система охватывает весь цикл услуг: от подачи заявления на проставление апостиля, проверки подлинности документов и подписей уполномоченных лиц до оформления электронного штампа «Апостиль» и регистрации в системе. Оплата будет осуществляться онлайн через сервисы, подключенные к автоматизированной информационной системе», — отметили в ведомстве.

Кроме того, внедрение системы «Электронный апостиль» существенно повысит комфорт получения услуги, а влияние человеческого фактора при оформлении будет полностью исключено. Апостиль можно будет получить дистанционно, без личного визита и бумажных документов.

Воспользоваться автоматизированной информационной системой «Электронный апостиль» можно на сайте Министерства юстиции. Апостилирование доступно во всех странах, участвующих в Гаагской конвенции.

Справки по телефонам: 0312626210 (191), 0312626210 (189), 0312626210 (136).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334069/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Судебным экспертам разрешат проводить исследования индивидуально вне организаций
Чиновников, занимающихся отписками на обращения граждан, будут штрафовать
Минюст КР устранил технический сбой в базе данных
В Министерстве юстиции Кыргызстана сбой в базе регистрации юридических лиц
Дебюрократизация. Ряд нотариальных документов теперь доступен в цифровом формате
В Бишкеке обсудили совместную борьбу с синтетическими наркотиками
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
В Кыргызстане запускают систему для удаленного получения апостиля
Что не так с искусственным интеллектом Аяза Баетова
Минюст предлагает вносить поправки в кодексы не более одного раза в год
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
25 июня, среда
13:00
Только 1 из 54 обладателей «золотого сертификата» по ОРТ сдавал тест на госязыке Только 1 из 54 обладателей «золотого сертификата» по ОР...
13:00
Вторая половина недели в Бишкеке будет жаркой. Прогноз погоды на 26-29 июня
12:48
К системе обмена данными автоконтроля ЕАЭС подключат Кыргызстан и Казахстан
12:47
Заставлял брать взятки и отдавать ему. В Джалал-Абаде задержано руководство ППС
12:44
Камчыбек Ташиев: В Кыргызстане больше нет ОПГ