Электронный апостиль запустили в Бишкеке в пилотном режиме

В Кыргызстане запустили систему «Электронный апостиль». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

«С 25 июня в Бишкеке в пилотном режиме начала работу автоматизированная информационная система «Электронный апостиль». Это единая цифровая платформа, которая полностью переводит процесс апостилирования документов в онлайн-формат. Система охватывает весь цикл услуг: от подачи заявления на проставление апостиля, проверки подлинности документов и подписей уполномоченных лиц до оформления электронного штампа «Апостиль» и регистрации в системе. Оплата будет осуществляться онлайн через сервисы, подключенные к автоматизированной информационной системе», — отметили в ведомстве.

Кроме того, внедрение системы «Электронный апостиль» существенно повысит комфорт получения услуги, а влияние человеческого фактора при оформлении будет полностью исключено. Апостиль можно будет получить дистанционно, без личного визита и бумажных документов.

Воспользоваться автоматизированной информационной системой «Электронный апостиль» можно на сайте Министерства юстиции. Апостилирование доступно во всех странах, участвующих в Гаагской конвенции.

Справки по телефонам: 0312626210 (191), 0312626210 (189), 0312626210 (136).