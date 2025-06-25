Можно за 50 тысяч. После критики Ташиева участок в Чолпон-Ате облагородили

На прошлой неделе председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев жестко отчитал акима Чолпон-Аты за завышенные сметы на благоустройство. Речь шла об участке, на который местные власти планировали потратить 1,5 миллиона сомов.

По словам Качыбека Ташиева, облагородить территорию можно было и за 50 тысяч.

«Это можно сделать за 50 тысяч сомов. Не нужно раздувать суммы», — заявил тогда он во время выездного совещания.

После публичной критики городская мэрия пересмотрела бюджет. В итоге участок действительно озеленен и приведен в порядок за сумму 48 тысяч 852 сома.

Согласно официальной информации, на эти средства высажены цветы, посажены арчи (можжевельники), установлены декоративные фигуры животных и произведен отвод воды.

Местные жители отмечают, что благоустройство выполнено скромно, но аккуратно, и удивляются, почему изначально на те же работы планировалась сумма в 30 раз больше.