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Общество

Приходите! Иммерсивная выставка к Дню борьбы с наркотиками пройдет в Бишкеке

В столичном парке «Ынтымак-2» 26 июня пройдет интерактивная акция «Выбор и последствия». Об этом 24.kg сообщили в отделении медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии.

Гостей ждет иммерсивная выставка, приуроченная к Международному дню борьбы с наркотиками. Посетители смогут погрузиться в 3D-последствия употребления наркотических веществ и понять, насколько это может быть страшно.

Также запланированы показательные выступления спецподразделений МВД и кинологической службы, творческие выступления, музыка, консультации врачей и психологов, зоны профилактики.

Начало в 18.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334003/
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