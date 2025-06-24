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Общество

В Бишкеке можно оформить полис ОСАГО круглосуточно

В Бишкеке филиал Госстраха начал круглосуточную работу по оформлению полиса ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Государственная страховая организация».

«Сегодня бишкекский филиал ОАО «Государственная страховая организация» начал круглосуточный прием граждан по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности, включая выходные и праздничные дни», — говорится в сообщении.

Все желающие могут обратиться в офис Госстраха по адресу: улица Московская, № 71. В Госстрахе добавили, что это сделано в связи с высоким спросом и вступающим в силу законом.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу требование обязательного наличия ОСАГО. Водители, не имеющие полиса, будут оштрафованы на 3 тысячи сомов.

ОАО «Государственная страховая организация» призывает граждан своевременно оформить полис ОСАГО и обезопасить себя от непредвиденных расходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333945/
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