В Кыргызстане за год выплачено 147 миллионов сомов страховых компенсаций

Государственная страховая организация (ОАО «Государственная страховая компания») в прошлом году выплатила гражданам 147 миллионов сомов страховых компенсаций. Об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил начальник управления компенсаций и страховых выплат Азат Осмоналиев.

По его словам, цель создания госпредприятия — обеспечить граждан защитой в случае чрезвычайных ситуаций: пожаров, природных катаклизмов и других происшествий, когда люди теряют жилье или имущество.

Азат Осмоналиев отметил, что именно в такие моменты страхование играет ключевую роль, помогая восстановиться после ущерба.

В 2024-м ГСО выплатила населению около 24 миллионов сомов, в 2025 году сумма выросла более чем в шесть раз — до 147 миллионов. Рост компенсаций объясняется расширением охвата и обязательным характером страхования.

Начальник управления напомнил, что страховка на жилье в городах составляет 1 тысячу 200 сомов, а в сельской местности — 600 сомов в год. Эти средства позволяют государству обеспечить гражданам гарантированные выплаты в случае наступления страхового случая.

В Госстрахе подчеркивают: система обязательного страхования призвана сделать поддержку доступной для всех и обеспечить равные условия защиты для жителей страны.
