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Общество

Данияр Сатаров по собственному желанию покинул пост мэра Чолпон-Аты

Мэр Чолпон-Аты Данияр Сатаров подал заявление об отставке 23 июня 2025 года. В документе он указал, что покидает должность по семейным обстоятельствам, сообщают источники.

Данияр Сатаров занял пост мэра в июле 2024-го. Соответствующее распоряжение подписано акимом Иссык-Кульского района Жапарбеком Ормоновым.

Родился в 1988 году в селе Талды-Суу Тюпского района. По образованию учитель английского языка.

До назначения мэром занимал различные руководящие должности в администрации Тюпского района и в айыл окмоту Талды-Суу, в 2023-2024 годах работал в Фонде развития Тюпского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333936/
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