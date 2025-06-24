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Общество

Национальный центр по предупреждению пыток хотят закрыть — Дастан Бекешев

В Кыргызстане планируется ликвидировать Национальный центр по предупреждению пыток. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, это намерены осуществить согласно законопроекту, касающемуся деятельности института омбудсмена.

«Этот орган работает с 2013 года, и я был одним из инициаторов его создания. Я считаю, что вопрос пыток в стране еще актуален. Но, к сожалению, комитет в парламенте одобрил передачу функций наццентра институту омбудсмена. Я не знаю, кому это надо, но я против. Ко мне обратились международные организации, которые тоже выступают против такой инициативы», — добавил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333935/
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