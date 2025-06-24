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Общество

В Бишкеке проводят арычный полив зеленых зон

МП «Бишкекзеленстрой» продолжает сезон арычного полива в столице, обеспечивая регулярную подачу воды к деревьям, кустарникам, цветникам и газонам в условиях устойчивой жары. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Полив осуществляется традиционным и проверенным методом — по арычным и ирригационным каналам, что позволяет эффективно распределять воду на обширные участки столицы.

Подача поливной воды производится через систему естественных и технических водоисточников, включая каналы «Асанбай», «Верхний Транзит», «Киргизия-1», а также реки Аламедин, Ала-Арча и ВБЧК. Дополнительно значительный объем воды поступает из поливочных скважин, что позволяет поддерживать стабильное водоснабжение даже при повышенных нагрузках в жаркие дни.

В настоящее время активно поливаются бульвар Эркиндик, улицы Айни, Тыналиева, Ибраимова, Шабдана Баатыра, 7 Апреля, Сухэ-Батора, Юнусалиева, Байтика Баатыра, Турусбекова и проспект Жибек Жолу.

МП «Бишкекзеленстрой» благодарит жителей за понимание и призывает соблюдать осторожность вблизи арыков и зон орошения.

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Напомним, ранее 24.kg сообщало о засухе в сквера и аллеях столицы, а на «Джержинке» в самом сердце столицы, где всегда царили тень и прохлада от густой листвы деревьев, и вовсе везде высохшая земля, пустые арыки и деревья, сбрасывающие листья уже в начале лета.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333891/
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