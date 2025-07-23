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Экономика

Систему дождевого орошения ввели в эксплуатацию в Айтматовском районе

Систему дождевого орошения ввели в эксплуатацию в Айтматовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, в селе Ак-Башат новая система орошения будет обслуживать 60 гектаров земли.

Отмечается, что работы по установке трансформаторов, насосов, прокладке электролиний и монтажу оборудования были профинансированы ведомственной службой водных ресурсов. Общая сумма составила 33,4 миллиона сомов.

Участок, который будет поливаться дождевым способом, фермеры засеяли фасолью.

Всего в районе поливом охвачено 100 гектаров.

Проект реализуется в рамках программы по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337169/
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