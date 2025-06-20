Через КПП «Достук» грузы начнут пропускать по электронной очереди

C 11 июля стартует внедрение системы электронной очереди на пункте пропуска «Достук». Об этом сообщил председатель Таможенной службы Алмаз Салиев на брифинге, представляя итоги исполнения 100-дневного плана.

Он отметил, что это один из самых загруженных пунктов пропуска. КПП «Достук» расположен в Ошской области, на границе Кыргызстана и Узбекистана.

«Мы стараемся исключить человеческий фактор, упорядочить движение грузов и транспорта, сократить ожидание и исключить заторы», — сказал глава ГТС.

Он напомнил, что ранее в пилотном режиме электронная очередь внедрена на КПП в Кызыл-Кие. Проект показал хорошие результаты, пропускная способность КПП увеличилась в разы.

По словам Алмаза Салиева, далее проект будет масштабирован на всех пунктах пропуска.

Он также заметил, что прорабатывается вопрос внедрения электронной очереди на кыргызско-казахской границе, где в рамках участия обеих стран в ЕАЭС таможенный контроль не осуществляется.