В МВД России рассказали, сколько трудовых мигрантов приехали из Кыргызстана

Более 6 миллионов мигрантов прибыли в Россию в прошлом году, половина из них — с целью трудоустройства. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Согласно материалам ведомства, в числе приезжих в основном уроженцы Узбекистана (23,3 процента), Таджикистана (16,7 процента), Кыргызстана (10,4 процента) и Беларуси (9,5 процента).

Напомним, ранее Росстат информировал, что в 2024-м миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек. По его данным, из Таджикистана прибыли 128 тысяч, из Узбекистана — 107 тысяч, из Кыргызстана — 105 тысяч человек. По сравнению с 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза.

МВД РФ также сообщало, что на территории страны находится более 638 тысяч детей мигрантов.