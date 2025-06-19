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Общество

Массовые отравления. Медики советуют воздержаться от употребления фастфуда

Учитывая высокие риски, особенно в жаркий период года, рекомендуется воздержаться от употребления фастфуда (шаурма, бургеры, хот-доги и другое). Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, в Кыргызстане последний месяц регистрируются случаи массовых пищевых отравлений, связанные с употреблением блюд быстрого приготовления.

Технология их приготовления отличается многокомпонентностью и мелкой измельченностью ингредиентов, что создает благоприятные условия для быстрого роста микроорганизмов.

Дополнительная заправка соусом, овощными нарезками при условии хранения вне холода повышает риск развития пищевых отравлений. Комплектация готового изделия вручную, ненадлежащая санитарная очистка поверхностей оборудования и инвентаря, несоблюдение правил личной гигиены создают дополнительные риски вторичного загрязнения готовой пищи. Работники, не прошедшие медицинский осмотр, также могут представлять риски, поскольку могут быть носителями кишечных инфекций.

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Высокая температура воздуха создает условия для роста и размножения бактерий в потенциально опасной скоропортящейся пищевой продукции, особенно если она хранится при комнатной температуре или температуре окружающей среды.

В целях профилактики пищевых отравлений субъектам, занимающимся изготовлением пищевых продуктов, ДПЗиГСЭЭН рекомендует:

— строго соблюдать входной контроль сырья для обеспечения качества, безопасности и прослеживаемости;
— обеспечивать достаточную термическую обработку и температурный режим хранения пищевой продукции;
— соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила личной гигиены;
— допускать работников к условиям производства строго только после прохождения медицинского осмотра.

Соблюдение этих простых, но важных правил поможет предотвратить пищевое отравление, отмечают специалисты.

Пищевое отравление — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, массивно обсемененной болезнетворными микроорганизмами и (или токсинами) или содержащей токсичные вещества немикробной природы.

При появлении первых признаков пищевого отравления следует незамедлительно обращаться к врачу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333402/
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