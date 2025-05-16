Сезон жары. О профилактике острых кишечных инфекций напомнили медики

С наступлением жаркой погоды создаются благоприятные условия для роста и размножения микроорганизмов, особенно острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, анализ заражения острыми кишечными инфекциями показывает, что подъем заболеваемости приходится на май – сентябрь с пиком на август.
При благоприятных условиях кишечные инфекции способны сохраняться до 18 месяцев в почве, до 5 месяцев в воде и даже на различных предметах: ложках, тарелках, дверных ручках, мебели, игрушках. Особенно быстро они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также в воде.
Первые признаки болезни:
- слабость;
- головная боль;
- повышение температуры тела;
- рвота;
- затем присоединяются боли в животе и жидкий стул, нередко с примесью крови и слизи.
Все кишечные инфекции опасны тем, что из-за рвоты или жидкого стула происходит обезвоживание организма. Вопрос о госпитализации или лечении на дому решает врач. При лечении на дому необходимо строго соблюдать меры, позволяющие предупредить заражение окружающих. Больной должен придерживаться постельного режима, ему выделяют отдельную посуду и полотенце, которые в дальнейшем подвергают дезинфекции.
«Только врач может правильно поставить диагноз, правильно подобрать лечебный препарат и составить схему лечения, не допустить неблагоприятные последствия. Самолечение может ухудшить состояние. При появлении симптомов заболевания в первую очередь обращайтесь в центр семейной медицины по месту жительства. Только при необходимости и по направлению семейного врача посещайте Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Это поможет избежать перегрузки учреждения и обеспечить своевременную помощь тем, кто действительно нуждается в стационарном лечении», — подчеркнули в Минздраве.
Профилактика острых кишечных инфекций
1. Соблюдайте правила личной гигиены.
2. Мойте руки с мылом после посещения уборной и перед едой.
3. Не ешьте и не давайте есть детям немытые ягоды, фрукты, овощи.
4. Не носите вместе с овощами, сырым мясом в хозяйственной сумке не завернутыми хлеб, сыр и другие продукты, которые едят, не подвергая термической обработке.
5. Не допускайте, чтобы на еду садились мухи.
6. Скоропортящиеся продукты (молоко, сметану, сырки, творог, салаты и заливные блюда, пирожные с кремом) храните в холодильнике.
7. Не покупайте быстро портящиеся продукты питания на уличных прилавках.