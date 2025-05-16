14:26
USD 87.45
EUR 98.04
RUB 1.09
Общество

Сезон жары. О профилактике острых кишечных инфекций напомнили медики

С наступлением жаркой погоды создаются благоприятные условия для роста и размножения микроорганизмов, особенно острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, анализ заражения острыми кишечными инфекциями показывает, что подъем заболеваемости приходится на май – сентябрь с пиком на август.

Основными причинами высокой заболеваемости являются: несоблюдение личной гигиены, прием немытых овощей и фруктов.

При благоприятных условиях кишечные инфекции способны сохраняться до 18 месяцев в почве, до 5 месяцев в воде и даже на различных предметах: ложках, тарелках, дверных ручках, мебели, игрушках. Особенно быстро они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также в воде.

Первые признаки болезни:

  • слабость;
  • головная боль;
  • повышение температуры тела;
  • рвота;
  • затем присоединяются боли в животе и жидкий стул, нередко с примесью крови и слизи.

Все кишечные инфекции опасны тем, что из-за рвоты или жидкого стула происходит обезвоживание организма. Вопрос о госпитализации или лечении на дому решает врач. При лечении на дому необходимо строго соблюдать меры, позволяющие предупредить заражение окружающих. Больной должен придерживаться постельного режима, ему выделяют отдельную посуду и полотенце, которые в дальнейшем подвергают дезинфекции.

Важно избегать самолечения.

«Только врач может правильно поставить диагноз, правильно подобрать лечебный препарат и составить схему лечения, не допустить неблагоприятные последствия. Самолечение может ухудшить состояние. При появлении симптомов заболевания в первую очередь обращайтесь в центр семейной медицины по месту жительства. Только при необходимости и по направлению семейного врача посещайте Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Это поможет избежать перегрузки учреждения и обеспечить своевременную помощь тем, кто действительно нуждается в стационарном лечении», — подчеркнули в Минздраве.

Профилактика острых кишечных инфекций

1. Соблюдайте правила личной гигиены.

2. Мойте руки с мылом после посещения уборной и перед едой.

3. Не ешьте и не давайте есть детям немытые ягоды, фрукты, овощи.

4. Не носите вместе с овощами, сырым мясом в хозяйственной сумке не завернутыми хлеб, сыр и другие продукты, которые едят, не подвергая термической обработке.

5. Не допускайте, чтобы на еду садились мухи.

6. Скоропортящиеся продукты (молоко, сметану, сырки, творог, салаты и заливные блюда, пирожные с кремом) храните в холодильнике.

7. Не покупайте быстро портящиеся продукты питания на уличных прилавках. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329309/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке жара: как горожане спасаются от +40 на улицах столицы
Аномальная жара. Как избежать солнечного удара, рассказали медики
Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Как избежать пищевых отравлений, напомнили медики
Возможны вспышки. Центр особо опасных инфекций просят оставить самостоятельным
2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений
Кабмин обязал частные и госбольницы сообщать об инфекционных заболеваниях
Депутат просит сократить рабочий день во время аномальной жары
Марбургская лихорадка. Кыргызстан готовится на случай завоза вируса
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
Акция &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; от&nbsp;MBANK для новых пользователей MKassa Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
16 мая, пятница
14:24
В Стамбуле началась встреча в формате Турция — США — Украина В Стамбуле началась встреча в формате Турция — США — Ук...
14:21
В Казахстане выставили на продажу часть объектов космодрома «Байконур»
14:09
Штаб-квартира «Голоса Америки» в Вашингтоне выставлена на продажу
14:05
В Кыргызстане утвердили концепцию демографической политики до 2040 года
14:00
Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года