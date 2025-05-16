Сезон жары. О профилактике острых кишечных инфекций напомнили медики

С наступлением жаркой погоды создаются благоприятные условия для роста и размножения микроорганизмов, особенно острых кишечных инфекций. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, анализ заражения острыми кишечными инфекциями показывает, что подъем заболеваемости приходится на май – сентябрь с пиком на август.

Основными причинами высокой заболеваемости являются: несоблюдение личной гигиены, прием немытых овощей и фруктов.

При благоприятных условиях кишечные инфекции способны сохраняться до 18 месяцев в почве, до 5 месяцев в воде и даже на различных предметах: ложках, тарелках, дверных ручках, мебели, игрушках. Особенно быстро они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также в воде.

Первые признаки болезни: слабость;

головная боль;

повышение температуры тела;

рвота;

затем присоединяются боли в животе и жидкий стул, нередко с примесью крови и слизи.

Все кишечные инфекции опасны тем, что из-за рвоты или жидкого стула происходит обезвоживание организма. Вопрос о госпитализации или лечении на дому решает врач. При лечении на дому необходимо строго соблюдать меры, позволяющие предупредить заражение окружающих. Больной должен придерживаться постельного режима, ему выделяют отдельную посуду и полотенце, которые в дальнейшем подвергают дезинфекции.

Важно избегать самолечения.

«Только врач может правильно поставить диагноз, правильно подобрать лечебный препарат и составить схему лечения, не допустить неблагоприятные последствия. Самолечение может ухудшить состояние. При появлении симптомов заболевания в первую очередь обращайтесь в центр семейной медицины по месту жительства. Только при необходимости и по направлению семейного врача посещайте Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Это поможет избежать перегрузки учреждения и обеспечить своевременную помощь тем, кто действительно нуждается в стационарном лечении», — подчеркнули в Минздраве.