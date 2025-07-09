Не покупать готовую пищевую продукцию на обочинах улиц призвала санврач

Санитарный врач столичного центра Госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова призвала в эфире «Биринчи радио» не употреблять готовую пищевую продукцию, которую продают на обочинах улиц.
По ее словам, в летнее время растет количество пищевых отравлений.
«Не надо покупать на улице: температурный режим хранения продуктов не выдерживается. Не известно, кто и в каких условиях их приготовил. Плюс загазованность. Есть специализированные магазины, столовые, кофейни, где можно перекусить», — сказала Кундуз Есенгулова.
Она также остановилась на реализации фастфуда.
«Неизвестно, из каких продуктов там готовят, откуда поставляют мясо, как оно хранится — в течение 4-5 часов висит на шампуре, рядом стоят другие ингредиенты. Кроме того, в точках фастфуда сами готовят соусы для шаурмы и гамбургеров с добавлением воды, кефира и сырых яиц. В 2024 году был случай массового отравления в результате потребления шаурмы, тогда мы и выяснили, что стали готовить такие соусы кустарным методом. Кетчуп и майонез должны быть заводского производства», — отметила Кундуз Есенгулова.
Она добавила, что за стихийную реализацию продуктов питания на тротуарах и других неприспособленных для этого местах ответственность несут органы местного самоуправления.
По ее данным, за 2025 год в Бишкеке зарегистрировано 78 случаев пищевого отравления, пострадали 112 человек.