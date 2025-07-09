16:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Не покупать готовую пищевую продукцию на обочинах улиц призвала санврач

Санитарный врач столичного центра Госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова призвала в эфире «Биринчи радио» не употреблять готовую пищевую продукцию, которую продают на обочинах улиц.

По ее словам, в летнее время растет количество пищевых отравлений.

«Не надо покупать на улице: температурный режим хранения продуктов не выдерживается. Не известно, кто и в каких условиях их приготовил. Плюс загазованность. Есть специализированные магазины, столовые, кофейни, где можно перекусить», — сказала Кундуз Есенгулова.

Она также остановилась на реализации фастфуда.

Читайте по теме
Не покупать вдоль трасс. Как не отравиться арбузом, рассказали медики

«Неизвестно, из каких продуктов там готовят, откуда поставляют мясо, как оно хранится — в течение 4-5 часов висит на шампуре, рядом стоят другие ингредиенты. Кроме того, в точках фастфуда сами готовят соусы для шаурмы и гамбургеров с добавлением воды, кефира и сырых яиц. В 2024 году был случай массового отравления в результате потребления шаурмы, тогда мы и выяснили, что стали готовить такие соусы кустарным методом. Кетчуп и майонез должны быть заводского производства», — отметила Кундуз Есенгулова.

Она добавила, что за стихийную реализацию продуктов питания на тротуарах и других неприспособленных для этого местах ответственность несут органы местного самоуправления.

По ее данным, за 2025 год в Бишкеке зарегистрировано 78 случаев пищевого отравления, пострадали 112 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335709/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Более 100 человек пострадали от пищевых отравлений в Бишкеке в 2025 году
Массовые отравления. Медики советуют воздержаться от употребления фастфуда
Пищевые отравления. Предпринимателям напомнили о штрафных санкциях за нарушения
Штрафы на 7 миллионов и 25 пострадавших. Как в Бишкеке проверяют общепит
Сезон жары. О профилактике острых кишечных инфекций напомнили медики
Как избежать пищевых отравлений, напомнили медики
В Кыргызстане за 10 месяцев зарегистрировали 100 случаев пищевого отравления
Пищевые отравления. На 4,5 миллиона сомов оштрафовали бизнесменов Кыргызстана
Восемь случаев массового отравления зарегистрировано в Кыргызстане с начала года
Массовое отравление школьников в Бишкеке. Установлена причина
Популярные новости
Сколько денег нужно на&nbsp;одного человека в&nbsp;день, чтобы отдохнуть на&nbsp;Иссык-Куле? Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
Россия ограничила экспорт бензина Россия ограничила экспорт бензина
9 июля, среда
15:55
В Бишкеке пройдет первый хакатон She’s Next для женщин-предпринимателей В Бишкеке пройдет первый хакатон She’s Next для женщин-...
15:45
В Бишкеке санврач задержан по подозрению в системном вымогательстве
15:33
В Бишкеке тестируют первую «умную» остановку
15:29
Госдеп США сократил срок действия неиммиграционных виз кыргызстанцам
15:25
Не покупать готовую пищевую продукцию на обочинах улиц призвала санврач