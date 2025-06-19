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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Как изменится система оценки достижений учащихся начальных классов — КАО

Президент Кыргызской академии образования Назирa Дюшеева в рамках педагогического семинара-форума «Жаңылыктын жарчысы» сообщила о предстоящих изменениях в системе оценки учебных достижений учащихся первых трех классов.

По данным пресс-службы Минпросвещения, согласно 12-летней школьной образовательной программе, для учеников 1-х, 2-х, 3-х классов будет применяться система безотметочного оценивания.

Учебные достижения оцениваются не по традиционной балльной шкале, а с помощью содержательной обратной связи, ориентированной на развитие личности каждого ученика.

При этом в 3-х классах, обучающихся по 11-летней программе, будут ставить оценки.

«Безотметочное оценивание позволяет сфокусироваться не на отметке, а на процессе обучения, на понимании сильных сторон ребенка и его индивидуального прогресса», — подчеркнула Назира Дюшеева.

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По ее словам, в этой системе учитель анализирует успехи каждого учащегося, предоставляет подробную обратную связь, формирует навыки самоконтроля и ответственности, а также учитывает индивидуальные темпы развития и особенности учеников. Педагог может визуально отображать прогресс ученика в различных формах (графики, диаграммы, таблицы) и использовать символические обозначения.

Одной из ключевых целей метода является формирование у школьников положительной учебной мотивации и уверенности в своих силах. При этом оценивается не только конечный результат, но и динамика — прогресс ученика в течение урока, четверти или полугодия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333331/
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