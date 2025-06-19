На таможне пресекли ввоз 3,6 килограмма запрещенных рыболовных сетей из Китая

Железнодорожная таможня «Северная» предотвратила попытку ввоза в Кыргызстан запрещенных к использованию синтетических рыболовных сетей. Об этом сообщили в пресс- службе Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР.

По ее данным, нарушение было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой, наркобизнесом и нарушениями таможенных правил в ходе досмотра груза на МТО «Ж/Д Вокзал».

«Запрещенная продукция общим весом 3,6 килограмма прибыла из Китая и была оформлена на перевозчика ОсОО «Т». Как установили сотрудники таможни, товары были заказаны гражданами Кыргызстана — Л.А., Б.Р., М.Э. и Х.А. — через онлайн-маркетплейс. В настоящее время ведутся мероприятия по привлечению виновных к ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР», — сообщили в ГТС.

Отмечается, что Таможенная служба усиливает контроль за ввозом запрещенных орудий лова, включая синтетические сети и электроловильные устройства. Данные меры направлены на защиту экосистемы озера Иссык-Куль.