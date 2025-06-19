Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте

Сегодня, 19 июня, несмотря на 40-градусную жару, в Бишкеке проходит пленарное заседание Жогорку Кенеша. В повестке дня — 18 вопросов, среди которых особое внимание депутаты уделят законопроекту о списании налоговых задолженностей и страховых отчислений в Cоциальный фонд. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

«Очень классный законопроект получился. Кого он коснется — могут сказать спасибо президенту и кабмину. Это серьезный шаг — отказаться от поступлений в бюджет ради помощи гражданам», — отметил Бекешев.

По его словам, инициатива включает списание долгов по налогам и соцотчислениям для некоторых физических лиц, людей с инвалидностью, а также для ряда госпредприятий. Депутат подчеркнул, что лично внес нормы, улучшающие положение уязвимых категорий граждан.

Кроме того, сегодня в парламенте заслушают отчеты Национального банка и Счетной палаты за 2024 год, а также рассмотрят соглашения о международных кредитах, в том числе на развитие энергетики, образования и дорожной инфраструктуры Иссык-Кульской области.

Бекешев также сообщил, что вчера депутаты голосовали без света из-за блэкаута, но работа не остановилась:

Мы даже за членов Совета по делам правосудия голосовали без электричества. Сегодня будем спрашивать у министра энергетики, что это было. Дастан Бекешев

Накануне из-за аварии Бишкек и Чуйская область остались без электричества. Блэкаут произошел в 13.21.