Причины аварии, из-за которой Бишкек остался без света, пока не известны

Из-за аварии Бишкек и Чуйская область остались без электричества. Блэкаут произошел в 13.21.

По предварительным данным, произошла авария на линии электропередачи «Кара-Балта — ПС «Главная». Но энергетики по этому поводу пока не дают комментариев. Информацию о том, что произошли аварии на подстанциях, официально опровергли.

Столица оставалась без света около 20 минут, потом отдельные районы города стали подключать к электроснабжению.

Городские больницы перешли в это время на генераторы. Жогорку Кенеш продолжил работу без света.

В Бишкеке отмечались перебои с горячей и холодной водой, некоторые люди застряли в остановившихся лифтах.

Кроме того, без света остались Кант, Токмак и Кара-Балта.

По некоторым данным, случился коллапс и на кыргызско-казахской границе — на посту «Ак-Жол» отключился свет и прекратился пропуск людей и автомобилей.

В столице подняли по тревоге личный состав управления Патрульной службы милиции. Сотрудников направили на регулировку движения на перекрестках.