Цены на рис в Японии поднялись в два раза. Теперь он стоит дороже хлеба

Уже три года цены в Японии растут быстрее зарплаты, хотя до этого инфляции там не было больше двух десятилетий. Об этом пишет DW.

Местные жители ищут распродажи, выбирают более дешевые магазины и покупают меньше продуктов. Однако подорожание риса вдвое в течение года довело их терпение до предела — рейтинг премьер-министра Сигэру Исибы упал до нового минимума.

Теперь рис, основной продукт питания в стране, стоит практически дороже хлеба. Сигэру Исиба сделал вопрос о цене на рис центральным пунктом своей программы. Если продукт не подешевеет, его Либерально-демократическая партия может проиграть выборы.

Почему рис настолько подорожал? Единой версии нет. Звучат разные предположения — от закупки риса впрок японцами в августе прошлого года на случай землетрясения до манипуляций со статистикой урожая. Некоторые даже винят прожорливых туристов, активно поедающих суши.

Эксперты не ожидают падения цен до сентября, когда на рынок поступит рис нового урожая. Рейтинг Сигэру Исибы тем не менее благодаря новым мерам вырос на 5 процентных пунктов. Теперь Минсельхоз хочет продать еще 200 тысяч тонн риса из госрезерва, сократив тем самым запасы всего до 100 тысяч тонн. Оппозиция тем временем называет этот старый рис «кормом для животных». И действительно, две трети опрошенных японцев оценили его как сухой, жесткий и затхлый.