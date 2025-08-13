11:43
Экономика

Кыргызстан увеличил экспорт риса в США

Баткенский рис марки «Ак-Турпак» добрался до Америки. Об этом сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, в 2024 году предприятие «Ак-Турпак Групп» экспортировало в США 5 тонн качественного риса. В 2025 году ожидается увеличение объема экспорта до 10 тонн.

Кроме того, продукция будет поставляться в европейские страны и в соседний Узбекистан. Эта тенденция подтверждает, что местные производители могут выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам.

Выход риса «Ак-Турпак» на рынки США, Европы и Узбекистана является важным шагом в расширении экспортного потенциала Кыргызстана. Эта инициатива придает новый импульс развитию сельского хозяйства страны и приносит пользу как фермерам, так и государству. Если подобные предприятия будут развиваться и дальше, у сельхозпроизводства Кыргызстана появится реальный шанс выйти на мировой уровень.

 Айыльный аймак Ак-Турпак Кадамжайского района Баткенской области считается одним из передовых регионов республики по производству и переработке риса.

В селе Мин-Чынар расположено ОсОО «Ак-Турпак Групп», которое успешно занимается переработкой и упаковкой риса. Это предприятие делает серьезный шаг в направлении вывода сельскохозяйственной продукции Кыргызстана на мировой рынок.

Предприятие оснащено современными технологиями, полностью освоен процесс очистки, сушки, сортировки и упаковки риса. Это позволило повысить качество продукции и выйти на экспортные рынки. В результате увеличились объемы выращивания риса: если раньше производство было ориентировано только на внутренний рынок, то теперь, благодаря внешнему спросу, оно расширяется и оказывает положительное влияние на местную экономику.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339412/
