Центр переработки, упаковки и логистики риса построят в Узгенском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, компания «Жаны-Доор ЛТД», работающая в сфере производства риса, создала муниципальный логистический центр по переработке, упаковке и экспорту риса в селе Прогресс Торт-Кольского айыльного округа и готовится к строительству центра.





Кроме того, в рамках работы Центра конкурентоспособности агробизнеса выделили 100 миллионов сомов под 1,5 процента годовых для развития рисоводства в Узгенском районе. На эти средства закупают технику: тракторы, комбайны, экскаваторы, грузовики, портеры, опрыскивающие дроны и другую.