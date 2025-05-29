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Экономика

Центр переработки, упаковки и логистики риса построят в Узгенском районе

Центр переработки, упаковки и логистики риса построят в Узгенском районе Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, компания «Жаны-Доор ЛТД», работающая в сфере производства риса, создала муниципальный логистический центр по переработке, упаковке и экспорту риса в селе Прогресс Торт-Кольского айыльного округа и готовится к строительству центра.

Для экспорта риса из Узгена в рамках проекта CASA-1000 выделили 6 миллионов 800 тысяч сомов, на которые приобретено современное оборудование.

Кроме того, в рамках работы Центра конкурентоспособности агробизнеса выделили 100 миллионов сомов под 1,5 процента годовых для развития рисоводства в Узгенском районе. На эти средства закупают технику: тракторы, комбайны, экскаваторы, грузовики, портеры, опрыскивающие дроны и другую.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330774/
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