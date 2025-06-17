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Общество

Мэрия Бишкека продолжает прием заявлений от горожан на земельную амнистию

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города продолжает прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На сегодняшний день известны списки горожан Ленинского района предоставивших полный пакет документов. Посмотреть список можно здесь.

Напоминаем, в столице также продолжается прием заявлений согласно Закону «О регулировании земельно-правовых отношений», который регулирует проведение земельной амнистии по закреплению государством прав собственности граждан на объекты амнистии.

Для подачи заявления необходимы документы:

  • копия документов, удостоверяющих личности заявителя, — физическое лицо либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;
  • копии технического паспорта;
  • нотариально заверенная доверенность представителей;
  • документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии или соответствующие расписки, квитанции об оплате за коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии).

Прием документов осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства).

Контакты: 0312979297, 0312979454.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333064/
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