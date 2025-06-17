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Общество

Семья Трампа хочет продавать смартфоны с золотым корпусом под брендом T1 Phone

Фото ВВС

Семья президента США Дональда Трампа заявила о планах запуска продаж смартфона с золотым корпусом под брендом T1 Phone. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Компания Trump Organization планирует продавать смартфон на базе Android с золотым корпусом и памятью 256 гигабайт за $499.

Утверждается, что телефоны на базе операционной системы Android будут разработаны и произведены в Соединенных Штатах, однако неясно, как и где — по словам экспертов, в стране отсутствует значительная часть необходимой инфраструктуры для производства смартфонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333062/
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