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Общество

Ситуация с земельными участками в селе Кок-Жар. Комментарий мэрии Бишкека

Сегодня в интернете появилось обращение жителей села Кок-Жар, которое недавно вошло в состав Бишкека. Люди обратились к президенту Кыргызстана и главе ГКНБ с просьбой помочь им легализовать их участки и обвинили местные власти в том, что они этому препятствуют.

Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию. В частности, «в соответствии с указом президента КР от 29 декабря 2023 года, земельные участки в контурах № 172, 452, 544, 545, 552, 549, 551, 556, 558 и 555 переданы из Аламединского района в Октябрьский район города Бишкек».

«Так как на данных участках не проведена трансформация, земли остаются сельскохозяйственными и не соответствуют требованиям Закона КР «О регулировании земельно-правовых отношений» и постановлению кабинета министров от 31 мая 2022 года № 291 о порядке проведения земельной амнистии», — отметили в мэрии.

«Октябрьская администрация и МТУ «Кок-Жар» восемь раз выезжали на место для разъяснительной работы и выдали более 200 предупреждений. Однако граждане продолжают самовольно строить и использовать участки не по назначению», — отмечается в сообщении.

В мэрии пояснили: «Жителей данного контура (№ 172) предупредили о том, что в случае продолжения нарушений будут приняты меры в соответствии с указом президента КР от 8 апреля 2022 года и другими нормативными актами».

ГУ «Бишкекглавархитектура» разрабатывает новый Генплан города с учетом присоединенных территорий. После его утверждения вопрос по свободным участкам будет рассмотрен в установленном порядке.

В мэрии подчеркнули, что на сегодня «земельная амнистия распространяется только на участки с домами или фундаментами, возведенными до 1 декабря 2021 года и соответствующими установленным требованиям».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333048/
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