МИД: Обращений от кыргызстанцев об эвакуации из ОАЭ и Ирана не поступало

В адрес Министерства иностранных дел и загранучреждений Кыргызстана не поступало обращений от соотечественников, не имеющих возможности вернуться на родину в связи с отменой авиарейсов. Об этом 24.kg сообщили в МИД.

По оценочным данным министерства, в ОАЭ пребывают 10 тысяч граждан Кыргызстана, в Иране — 100 человек.

Отмечается, что загранучреждения Кыргызстана находятся на постоянной связи с гражданами и диаспорами КР в странах пребывания. Горячие линии всех дипломатических представительств КР за рубежом, а также министерства работают круглосуточно.

МИД в тесном взаимодействии с дипломатическими представительствами в Иране и Азербайджане организовал комплекс мероприятий по эвакуации 28 кыргызстанцев через контрольно-пропускной пункт «Астара».