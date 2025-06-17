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Общество

Самоучек много. Санитарный врач о росте пищевых отравлений

Причиной многих случаев отравления является неквалифицированный подход к безопасности выпускаемой пищевой продукции. Об этом в прямом эфире сообщила санитарный врач столичного Центра госсанэпиднадзора Умут Сатыбалдиева.

По ее словам, по республике растет количество объектов быстрого питания.

«Очень много самоучек, которые не проходят даже гигиеническое обучение, не говоря уже о наличии у них сертификата об окончании специальных курсов. Имеет место и безответственное отношение самого руководителя объекта, частного предпринимателя. В итоге это приводит к печальному исходу», — сказала Умут Сатыбалдиева.

Она отметила, что профлицеи готовят квалифицированных поваров и дают азы гигиенических норм и правил. Кроме того, есть специализированные курсы.

«При поступлении экстренного извещения после подтверждения диагноза «пищевое отравление» на место оперативно выезжает команда работников для расследования. Главное — установить источник заражения и предотвратить его дальнейшее распространение. Закрытие объекта зависит от соблюдения санитарных требований и гигиенических правил, создания условий работы, наличия водоснабжения, канализации и так далее», — добавила санврач.

Напомним, ранее в Таласе зарегистрирован случай массового пищевого отравления: пострадало девять человек, из них четверо — дети до 14 лет. Они употребляли шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Казан Шаверма».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333005/
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