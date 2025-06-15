В городе Талас зарегистрирован случай массового пищевого отравления: пострадало девять человек, из них четверо — дети в возрасте до 14 лет. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли вчера, 14 июня, шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Казан Шаверма».

В связи с появлением симптомов пострадавшие около 23.00 обратились за медицинской помощью, после чего их направили на амбулаторное лечение.

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На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от больных, они находятся в работе.

На объекте быстрого питания проведен отбор пищевой продукции, ингредиентов и сырья, смывов для лабораторного исследования. Деятельность объекта приостановлена.

Эпидрасследование продолжается, на месте работают бригады специалистов центра госсанэпиднадзора совместно с представителями правоохранительных органов.

Отметим, что 30 мая в Таласской области был зафиксирован случай массового пищевого отравления, в результате которого пострадали 12 человек. Они также употребляли шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Казан Шаверма». Тогда объект оштрафовали на 36 тысяч сомов.