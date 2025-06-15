13:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Таласе снова массовое отравление — после употребления шаурмы

В городе Талас зарегистрирован случай массового пищевого отравления: пострадало девять человек, из них четверо — дети в возрасте до 14 лет. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребляли вчера, 14 июня, шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Казан Шаверма».

В связи с появлением симптомов пострадавшие около 23.00 обратились за медицинской помощью, после чего их направили на амбулаторное лечение.

Читайте по теме
Штрафы на 7 миллионов и 25 пострадавших. Как в Бишкеке проверяют общепит

На лабораторное исследование отобраны клинические материалы от больных, они находятся в работе.

На объекте быстрого питания проведен отбор пищевой продукции, ингредиентов и сырья, смывов для лабораторного исследования. Деятельность объекта приостановлена.

Эпидрасследование продолжается, на месте работают бригады специалистов центра госсанэпиднадзора совместно с представителями правоохранительных органов.

Отметим, что 30 мая в Таласской области был зафиксирован случай массового пищевого отравления, в результате которого пострадали 12 человек. Они также употребляли шаурму, изготовленную в точке быстрого питания «Казан Шаверма». Тогда объект оштрафовали на 36 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332751/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане произошло массовое отравление школьников
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 68 человек
На кыз узатуу в ресторане Бишкека отравились 39 человек
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
Массовое отравление произошло в точке фастфуда «Вок лагман» в Бишкеке
Массовое отравление в Бишкеке. Закрыты 22 точки быстрого питания
Массовое отравление шаурмой. Бизнес проверяет Ветеринарная служба
Массовое отравление шаурмой. В Бишкеке закрыли еще девять точек фастфуда
Массовое отравление в Бишкеке. Почему точки общепита не проверяют заранее
Массовое отравление. Госсанэпиднадзор закрыл в Бишкеке 10 точек фастфуда
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 14-15 июня ливни и&nbsp;возможны сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
Опять трясет. В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение Опять трясет. В Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение
Вице-спикер и&nbsp;депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения Вице-спикер и депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения
&laquo;Смотрящий&raquo; по&nbsp;Москве кыргызстанец задержан и&nbsp;доставлен в&nbsp;Бишкек «Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
Бизнес
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
15 июня, воскресенье
13:01
В Таласе снова массовое отравление — после употребления шаурмы В Таласе снова массовое отравление — после употребления...
13:00
Живут по инструкции и любят очереди. Кыргызстанка о жизни в Японии
12:32
Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
12:03
Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
11:29
В Араванском районе Ошской области строят две насосные станции