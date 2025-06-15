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Общество

Если подросток хочет работать на каникулах: в Минтруда напомнили нормы закона

Большинство детей в Кыргызстана ушли на каникулы, а многие из них предпочитают немного поработать летом, помогая семье. Министерство труда, социального обеспечения и миграции решило напомнить о допустимой продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних работников в период летних каникул.

Согласно Трудовому кодексу, к трудовой деятельности допускаются граждане, достигшие 16-летнего возраста. В отдельных случаях возможно трудоустройство подростков с 15 лет — при наличии согласия представительного органа работников или уполномоченного государственного органа в сфере труда.

Также допускается заключение трудового договора с учащимися в возрасте от 14 лет — при обязательном письменном согласии одного из родителей (опекуна, попечителя) или органа опеки и попечительства.

Такие подростки могут выполнять только легкую работу, не вредящую здоровью и не мешающую учебному процессу, исключительно в свободное от учебы время.

Законодательством КР предусмотрены ограничения по продолжительности рабочего дня:

  • для подростков от 14 до 16 лет — не более 5 часов в день;
  • для подростков от 16 до 18 лет — не более 7 часов в день.

Если несовершеннолетний совмещает работу с учебой, длительность рабочего времени сокращается:

  • 14–16 лет — не более 2,5 часа в день;
  • 16–18 лет — не более 3,5 часа в день.

Напомним, использование детского труда в его наихудших формах в КР строго запрещено. Работодатели обязаны соблюдать все требования трудового законодательства при найме несовершеннолетних.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332749/
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