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Общество

Слезы умиления: девочка чистит памятник Чингизу Айтматову

В социальных сетях Кыргызстана набирает популярность трогательное видео, на котором маленькая девочка аккуратно протирает памятник великому писателю Чингизу Айтматову на территории Национальной академии наук в Бишкеке. Она использует обычную влажную салфетку и с заботой чистит бронзовую скульптуру.

Пользователи соцсетей отмечают искренность и трогательность поступка ребенка, который показывает пример настоящего уважения к культурному наследию страны. Многие комментаторы пишут, что видео напоминает о важности воспитания в молодом поколении чувства гордости и любви к национальным героям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332285/
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