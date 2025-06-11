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Общество

КПП «Иркештам» намерены модернизировать к 1 октября 2025 года

Контрольно-пропускной пункт «Иркештам» намерены модернизировать к 1 октября 2025 года. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, глава ведомства Нурдан Орунтаев и гендиректор ГП «Таможенная инфраструктура» Талант Жаманаков ознакомились с подготовкой к реконструкционным и строительным работам на контрольно-пропускном пункте «Иркештам».

Главным подрядчиком выступает государственное предприятие «Кыргызкурулуш». Сумма договора составляет более 229 миллионов 813 тысяч сомов.

Цель проекта — увеличить пропускную способность автомобильного пункта пропуска «Иркештам» в несколько раз и создать удобные условия для пересечения границы.

«Планируется, что к 1 октября этого года станция будет полностью модернизирована, а инфраструктура приведена в соответствие с установленными требованиями», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332263/
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