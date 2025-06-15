Живут по инструкции и любят очереди. Кыргызстанка о жизни в Японии

Айпери Намазбекова юрист по профессии. Долгое время работала в суде, затем — в мэрии Бишкека в отделе экспертизы и подготовки решений. Осенью 2024 года она уехала в Японию для учебы в магистратуре в университете Хиросимы.

Кыргызстанка признается, что ее часто путают с японкой. О своей учебе и жизни в стране восходящего солнца Айпери рассказала 24.kg.

Фото из архива собеседницы. Айпери Намазбекова

— Каждый год кабмин Кыргызстана совместно с правительством Японии отправляет по программе JDS 19 государственных и муниципальных служащих в магистратуру в японские университеты.

Здесь граждане КР обучаются два года, после возвращаются на родину и применяют в работе полученный опыт. Основные требования — владение английским языком на высоком уровне, наличие опыта на госсслужбе минимум два года, заявленная тема исследования должна быть тесно связана с работой, чтобы затем специалисты могли улучшить ситуацию в определенном секторе. Японский вуз должен быть заинтересован в учащемся и его теме исследования.

— Сложный был отбор?

— Мне говорили, что многие пробуют по два-три раза, у меня получилось с первого. Думаю, это благодаря поддержке одной коллеги, которая ранее училась в Японии. Она сопровождала меня от начала и до конца, консультировала по мотивационному письму, эссе, указывала на недостатки, советовала, что можно доработать, исправить.

— В Бишкеке один из актуальных вопросов — парковки. В настоящее время моя исследовательская работа связана с решением этой проблемы. Мне сразу сказали, что тема обширная, ее нельзя исследовать и собрать все данные за два года, поэтому нужно максимально сузить направленность.

Поэтому я сосредоточилась на влиянии почасовой оплаты на поведение водителей и эффективности многоярусных парковок.

— Поможет ли почасовая парковка разгрузить улицы?

— В ходе исследовательской работы приходится читать много литературы, изучать различный опыт.

Например, в Японии, Европе, Китае все решают деньги. Высокая стоимость парковки в какой-то мере помогает разгрузить дороги, но в каком процентном соотношении и другие аспекты мне еще предстоит исследовать.

В некоторых странах цена за парковку меняется в зависимости от загруженности: чем меньше свободных мест, тем выше тариф. Допустим, на участке 10 парковочных мест, в час пик она может подняться до 500 сомов и выше — до такой степени, чтобы два места всегда оставались свободными. Человек, увидев большую цену, не станет парковаться. Если же свободны 3-5 мест, то цена снижается. В Кыргызстане такая модель вряд ли приживется — у нас другой менталитет.

В Японии есть как фиксированная почасовая оплата, так и динамическая. Парковки здесь дорогие, машины — нет. Поэтому перед покупкой авто японец обязательно оценивает: где он будет его оставлять. Если парковки нет — берут мопед, велосипед или ездят на общественном транспорте. При наличии семьи, детей, конечно, многие покупают автомобиль.

Фото из архива собеседницы. Айпери Намазбекова

— Недавно у нас ввели оплату за парковку 50 сомов плюс 10 сомов за каждый час. Мне кажется, это разумная цена, которая поможет частично разгрузить хотя бы центральную часть города.

Например, улица Шопокова. Сотрудники торговых центров приезжают на работу и оставляют машины на день. Если стоимость парковки будет ощутимой, люди будут думать, стоит ехать ли на машине или начнут искать другие варианты. Возможно, с соседом/коллегой скооперироваться и ездить вместе по очереди.

В некоторых странах сотрудники офисов «бьются» за парковочные места. Преимущество у тех, кто работает дольше или внес вклад в компанию. Новички ездят на общественном транспорте. Возможно, мы тоже к этому придем. Но нужно развивать общественный транспорт. Бишкек сильно застроен — я помню мы даже рассматривали расчеты для строительства метро.

Если честно, мой профессор считает, что в Бишкеке нет проблем с парковками, нужно просто эффективное администрирование. К примеру, на маленьком участке можно построить парковку на 3-6 мест, но у нас мало кто хочет этим заниматься.

— В определенных местах, с закреплением места под конкретное лицо да — перед министерствами и ведомствами, возле жилых домов. В Японии каждый участок важен. Если он рассчитан всего на две машины, то на такой случай предусмотрены двух-трехярусные парковки. Этот опыт можно перенять особенно в наших микрорайонах, чтобы освободить детские площадки и зеленые зоны от машин.

— Как вам японский образ жизни?

— Здесь очень безопасно. Кошелек можно забыть — никто не тронет. Люди вежливые, отзывчивые, всегда придут на помощь.

Кто приезжает в Японию самостоятельно, часто жалуется на бюрократию, элементарно даже SIM-карту нельзя купить без регистрации. Не всем сдают квартиры, некоторым могут и отказать — просто потому, что человек не понравился.

В нашем случае было проще, поскольку программа выступает гарантом и оказывает поддержку, мы снимаем квартиру за счет стипендии. В целом на жизнь хватает, но на путешествия и другие развлечения особо нет. Подрабатывать по условиям программы мы не имеем права.

Меня тут часто принимают за японку, потому что кыргызы и японцы, действительно, очень похожи. Их язык мы учили две недели в Токио, в университетах тоже есть курсы, но поскольку учеба полностью на английском языке, в японском особой надобности нет. Плюс вся жизнь в стране автоматизирована — можно самому оплатить покупки, сделать заказы. Есть онлайн переводчики, да и язык жестов выручает.

Чтобы жить в развитых странах, нужно постоянно работать. В Японии также — если не заплатишь вовремя за квартиру, тебя выгонят, за просроченную оплату комуслуг набегает пеня, газ и воду могут отключить. В итоге у тебя портится репутация как у арендатора.

В Кыргызстане с этим проще. Помню, когда только пришла на госсслужбу, зарплата была небольшая, в кармане остается 200 сомов, но ты спокойно живешь дальше, всегда можно найти какую-то подработку. Тут даже если остается 10 тысяч йен (примерно 6 тысяч сомов), уже накрывает тревога.

— Местная кухня нравится?

— Многие говорят, что японская еда вкусная. Лично я заметила: ешь много, но не наедаешься, чувства насыщения нет. Я как-то решила испечь хлеб (тут он какой-то сладкий и слишком мягкий), купила муку, но и она оказалась сладкой. Фрукты и овощи очень дорогие, выбор небольшой, по одной-две штучки покупают, не как в Кыргызстане килограммами или мешками. Мясо тоже дорогое. Хотя в целом найти можно все, если есть деньги.

В Японии очень распространены обеды вне дома. Есть недорогие кафе, где люди завтракают перед работой и ужинают после нее. Готовые обеды выходят немного дешевле, чем самим готовить. Плюс кухню не надо пачкать и время на готовку тратить. В целом японская кухня полезная для здоровья, но для меня не особо вкусная.

— Туалеты — отдельная тема. Везде чисто, сиденья с подогревом и функциями.

Наличие инструкций. Японец без инструкции, мне кажется, даже работать не начнет. Если куда-то надо пойти, просто следуйте линии, указателю. Мы, кыргызы, привыкли искать обходные пути — тут это не работает.

Скамеек на улицах почти нет, все четко зонировано: улица — для передвижения, парк — для отдыха. Айпери Намазбекова

Мусорных баков на улицах, кроме крупных станций метро, тоже не найти. Тут сортируют мусор, к этому привыкаешь — другого выбора просто нет.

Хозяин квартиры иногда проверяет баки и указывает на ошибки. Допустим, пластиковую бутылку следует выкидывать отдельно от крышки, непонятный мусор — в пакет для сжигания, перерабатываемый — отдельно. Говорят, есть штрафы за неправильный сбор мусора. В любом случае хозяин квартиры следит за этим и старается не доводить до санкций.

Повсеместно очереди. Японцы очень любят очереди, обычно они добрые и мягкие люди, но, когда дело доходит до очереди, становятся немного жесткими. В магазине могут не обслужить человека, который не стоял в очереди. Так мягко воспитывают людей.

Здесь вы редко встретите плачущих детей. Не знаю, как их воспитывают, но они особо даже не капризничают. У школьников — строгая форма, даже уши проколоть нельзя. Школьницы зимой ходят в юбках без колгот, мальчики — в шортах, в садиках дети без носков, хотя здесь нет центрального отопления и очень холодно. В садиках нет кроватей и постельного белья — спят на полу. Детям наших соотечественников приходится привыкать к местным условиям.

В садиках и школах строгая дисциплина, а в университете — свобода самовыражения. Что хорошо в японской школьной программе — у учащихся есть возможность побывать в разных городах страны. Студентам это тоже доступно.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— В крупных городах, Токио, Осака, есть группы кыргызстанцев, там больше развлечений. Хиросима — спокойный город, развлечений немного. После 22.00 улицы пустеют. В кафе всего 3–4 столика. Я — человек общительный, поэтому первое время было тяжело. Иногда чувствуешь одиночество очень остро.

В Хиросиме всего шесть кыргызов, они приехали с семьями — такая возможность предусмотрена программой JDS, я приехала одна. В этом плане немного скучно, но интернациональные компании всегда есть, люди из разных стран объединяются.

С апреля в Осаке проходит всемирная выставка «Экспо-2025», в связи с этим хотелось бы выразить особую благодарность нашей диаспоре. Билеты даже для японцев дороговатое удовольствие, а для студентов, живущих на стипендии, тем более. Диаспора оплатила билеты и пригласила многих кыргызов на такое значимое событие.

Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам Дня Кыргызстана на «Экспо-2025». Все было проведено на высоком уровне — ярко, достойно и с душой. Показали все самое лучшее, что есть в нашей культуре, традициях и народе.

Так получилось, что я сидела рядом с японцами во время выступлений и, честно говоря, была поражена. Я услышала от них столько разных «сугой» (что означает хорошо/отлично), что даже не ожидала. Японцы ведь обычно сдержанные и не особо эмоциональные, но тут их восхищение было искренним и заметным.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— В 2026 году оканчиваю магистратуру и с рекомендациями относительно парковок для Бишкека возвращаюсь в Кыргызстан. Надеюсь, смогу внести свой вклад в решение проблемы.