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Общество

Университету Бюбюсары Бейшеналиевой присвоен статус национального

Правительство утвердило постановление о присвоении Кыргызскому университету культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой статуса национального.

В постановление внесены изменения, согласно которым университет включен в перечень государственных учреждений с почетным статусом, что предусматривает дополнительные выплаты сотрудникам в виде надбавок к зарплате. Изменения также касаются условий оплаты труда педагогических работников, где обновлено официальное название вуза.

Расходы на реализацию постановления будут финансироваться из бюджета Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Документ вступает в силу 16 июня 2025 года.

Университет культуры и искусства имени Бюбюсары Бейшеналиевой — ведущий вуз Кыргызстана в области культуры и искусства. Основан в 1958-м, расположен в Бишкеке. В университете готовят специалистов по театру, музыке, хореографии, изобразительному искусству и культурологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331942/
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