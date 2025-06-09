Университету Бюбюсары Бейшеналиевой присвоен статус национального

Правительство утвердило постановление о присвоении Кыргызскому университету культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой статуса национального.

В постановление внесены изменения, согласно которым университет включен в перечень государственных учреждений с почетным статусом, что предусматривает дополнительные выплаты сотрудникам в виде надбавок к зарплате. Изменения также касаются условий оплаты труда педагогических работников, где обновлено официальное название вуза.

Расходы на реализацию постановления будут финансироваться из бюджета Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Документ вступает в силу 16 июня 2025 года.